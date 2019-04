IL PRIMADONNA AL COMPLETO, Sabato ospita il Brescia

Riprende il cammino del Firenze Calcio Femminile dopo le due giornate di sosta forzata a causa del maltempo che ha colpito la penisola.

Sabato 18 alle ore 14.30 andrà di scena a San Marcellino l’incontro valevole per la 15° giornata di Serie A tra Primadonna Firenze e Brescia.

Le rondinelle attraversano un buon momento di stagione e provengono da sei vittorie consecutive. Adesso si trovano ad un solo punto dalla vetta della classifica con una partita da recuperare.

Diversa la situazione del Firenze che nelle ultime tre settimane non ha disputato incontri ufficiali e nell’ultima gara casalinga perse di misura col Venezia.

Nicoli dal canto suo può contare sulla rosa al completo. Ecco le sue parole: “La gara di sabato arriva dopo 2 settimane di stop forzato. Ci siamo allenati bene e anche con qualche seduta in più. Spero che il ritmo gara non si sia perso. Sabato affronteremo il Brescia, squadra importante composta da ottimi elementi e sarà una gara dove dovremo essere bravi a tirare fuori qualcosa in più del solito. D'altronde la classifica parla chiaro, dobbiamo far punti per non perdere il passo con le altre squadre in lotta come noi per la salvezza. Sono sicuro che la mia squadra cercherà di dare il massimo. La squadra è al completo in quanto rientra a disposizione anche Casile. Spero sia una bella gara sotto tutti gli aspetti”.

Ufficio Stampa ACF FIRENZE ASD