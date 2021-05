PODCAST FV, La panchina viola e la questione salute

Beppe Iachini, durante la conferenza stampa di oggi, ha fatto capire piuttosto chiaramente che la sua avventura sulla panchina della Fiorentina è prossima a concludersi. Non che fosse una novità, dato che il casting per il futuro allenatore è aperto da un pezzo. Iachini ha vissuto un'esperienza particolare a Firenze. Ha preso in mano una Fiorentina a pezzi per due volte in quasi due anni e l'ha portata ad evitare il peggio, la retrocessione. Ha rinvigorito gli animi dei suoi giocatori, cercando di tirar fuori da loro il massimo. È presto per dire "oggi", ma sicuramente il prossimo 23 maggio, il tecnico marchigiano chiuderà un un ciclo destinato a riaprirsi presto con un altro collega a guidare la rosa gigliata. Nelle sue parole di oggi è riemerso il termine salute, la stessa che ha costretto Cesare Prandelli a ritirarsi dalle scene viola qualche mese fa. Questo e molto altro nel podcast di oggi, a cura di Riccardo Barlacchi.