PODCAST FV, Gli occhi di Rocco sul Gattuso show

Come ogni lunedì torna l'appuntamento di FirenzeViola in Podcast. Questa volta analizziamo, accompagnati dalla voce di Dimitri Conti, lo spettacolo messo in mostra ieri al Franchi all'ora di pranzo. E non quello del campo, o meglio: non quello dei ventidue protagonisti sul rettangolo verde, bensì quanto offerto dall'allenatore Rino Gattuso, oggi al Napoli e promesso sposo della Fiorentina, un campionario di urla, accompagnamento e vigore verso una Champions che difficilmente potrà godersi. Quanto di meglio potesse arrivare agli occhi del presidente viola Commisso, ieri e finora solo rivale: di certo i suoi occhi avranno apprezzato lo show del tecnico suo conterraneo.

