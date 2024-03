ZANIOLO E I MOTIVI CHE POTREBBERO PORTARLO IN VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo è tornato prepotentemente a riempire le pagine dedicate alla Fiorentina dopo che, negli scorsi giorni, ha ammesso di sentire la mancanza dell'Italia e della Serie A. Il centrocampista offensivo ormai è entrato nell'età della piena maturità atletica e sportiva, ma come il famoso personaggio animato Balto "sa soltanto quello che non è" ed è per questo che al prossimo giro di boa cercherà un club che gli potrà garantire la continuità necessaria anche per definire il proprio io calcistico. In tal senso è facile pensare a una società come quella viola, dove ha tanti estimatori e dove il compianto Joe Barone aveva già mosso i primi passi per capire la fattibilità dell'operazione.

Premier flop? - In Inghilterra è arrivato con grandi aspettative, disattese dopo una prima parte della stagione dove aveva giocato anche con una discreta continuità. Unai Emery, allenatore che tutti riconoscono essere molto serio anche nelle richiesta di professionalità nel quotidiano, non ha vissuto bene il suo comportamento extra campo, come era già accaduto nelle precedenti esperienze in Italia. La sua amicizia con Jhon Duran ricorda un po' quella che lo ha legato a Kean, tanto chiasso e un rendimento al di sotto delle aspettative. Lo stesso Emery però, recentemente lo ha nominato spesso in conferenza stampa e questo non viene definito "un caso" dalla stampa inglese. Pare che ultimamente anche Zaniolo, forse allettato dall'idea di poter giocarsi un posto all'Europeo, sia tornato a degli standard di buon livello negli allenamenti, segnando anche un gol importante contro il West Ham prima delle amichevoli della Nazionale.

Futuro lontano dalla Turchia - Nonostante questo potenziale cambio di passo, Zaniolo difficilmente resterà in Premier League. L'accordo col Galatasaray parla di obbligo di riscatto, ma le condizioni per cui potrebbe scattare sono difficilmente raggiungibili a questo punto della stagione e dunque il suo destino tornerà nelle mani dei turchi. L'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, per stessa ammissione di Zaniolo, si sta già guardando intorno visto che pare complicatissima una permanenza in Super Lig in vista della prossima stagione.

Il richiamo della Serie A - Per tutti questi motivi, Zaniolo torna in auge per le società italiane, con la Fiorentina che da più parti viene indicata come principale candidata al suo acquisto. I viola potrebbero provare a trattare una formula simile a quella che lo ha portato a vestire la maglia dei Villans, anche se ci sarà da fare i conti con uno stipendio decisamente alto anche messo a confronto col suo rendimento sul terreno di gioco.

Sceglierà il tecnico - Siamo a marzo e ancora molto lontani dai primi colpi di mercato, ma la Fiorentina è ben piazzata nella potenziale corsa per il ritorno in Italia di Zaniolo. La decisione finale intorno al nome dell'ex Roma arriverà solo dopo quella relativa a chi ricoprirà il ruolo di allenatore per la prossima stagione viola.