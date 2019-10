VOCI CHE SI RINCORRONO

Per un rinnovo che è arrivato, ce n'è un altro che latita e che continua inevitabilmente a far discutere, nonostante la scadenza sia tutt'altro che imminente. Puntuali come ogni sosta per le Nazionali, anche questa volta sono tornate a rincorrersi le voci che vorrebbero un "caso Federico Chiesa" all'interno della Fiorentina.

Il ragazzo sta rispondendo a tutti i rumors che si porta dietro ormai da quest'estate con un inizio di stagione più che positivo, soprattutto da quando Montella ha deciso di schierarlo attaccante insieme a Ribery: i due sono diventati una coppia esplosiva e stanno entusiasmando i tifosi della Fiorentina. Tanto che, dopo aver fatto discutere in estate per le espressioni che non facevano trasparire felicità, Chiesa ha ritrovato il sorriso a 32 denti e dopo il gol alla Sampdoria è andato sotto la Curva a festeggiare, segno che qualcosa potrebbe essere cambiato.

Eppure, c'è da registrare che il giocatore viola non pubblica sui social una foto con la maglia della Fiorentina dal 2 aprile scorso e qualcosa, in un'epoca in cui una parola social vale probabilmente più di ogni altra cosa, vorrà pur significare. Per ora la soluzione - da entrambe le parti - sembra essere il silenzio e l'attesa, con le parti che non sembrano voler incontrarsi a breve.

Una presa di posizione da parte del giocatore o del suo entourage risolverebbe definitivamente ogni questione, ma vuoi per indole, vuoi per necessità, ancora non è arrivata e difficilmente arriverà. E così, le voci sul suo futuro del talento cresciuto nella Fiorentina continueranno ad avere libero sfogo.