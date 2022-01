VLAHOVIC, Ora è 2° tra i bomber di A: Immobile-gol

Brutte notizie per Dusan Vlahovic in attesa di scendere in campo lunedì sera al Franchi: dopo appena 10’ del match odierno iniziato alle ore 18, Ciro Immobile ha realizzato una doppietta contro la Salernitana e dunque il centravanti della Lazio è passato in testa alla classifica cannonieri di Serie A, con 17 reti nelle 22 partite di campionato fin qui disputate.

Il numero 9 della Fiorentina - che, va ricordato, ha ben due partite in meno rispetto alla punta biancoceleste, ovvero le gare contro Udinese e Genoa di dopodomani - è per il momento fermo a 16 reti segnate con 5 rigori calciati: una motivazione in più per ritrovare quanto prima la via del gol già tra poche ore…