VIOLA, Il tabù delle due vittorie esterne consecutive

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PERSI 50-60 MILA EURO PER LA TRASFERTA A VUOTO Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... NOTIZIE DI FV OKAKA, SECONDO TRA I "CECCHINI" DEI PRIMI TEMPI IN A Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese che domani sfiderà la Fiorentina, si trova nel novero dei "cecchini" dei primi tempi di Serie A. Tra i giocatori che hanno segnato il 100% delle proprie reti nel primi 45 minuti di gioco, infatti, soltanto Alejandro... Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese che domani sfiderà la Fiorentina, si trova nel novero dei "cecchini" dei primi tempi di Serie A. Tra i giocatori che hanno segnato il 100% delle proprie reti nel primi 45 minuti di gioco, infatti, soltanto Alejandro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 7 Marzo 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi