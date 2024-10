VIOLA, Comuzzo, Cataldi &Co: il punto verso Genoa

FirenzeViola.it

"La squadra sta bene, c'è grande entusiasmo, a Genoa schiererò i viola migliori" così Raffaele Palladino oggi ha presentato la gara di Genova. Oggi la squadra, dopo il turno di riposo, ha ripreso gli allenamenti e l'allenatore ha fatto capire che il gruppo sta bene, dicendosi ottimista anche per Pietro Comuzzo, uscito anzitempo con la Roma (nonostante i cambi fossero finiti) per un problema alla caviglia: "Oggi ha lavorato un po' a parte, speriamo di recuperarlo perché non è una cosa grave. Abbiamo comunque uno staff medico eccellente e abbiamo fiducia in loro. Speriamo di averlo pronto per giovedì" ha detto.

Anche Danilo Cataldi ha rimediato una botta con la Roma e il giocatore ieri era quasi claudicante. Il tecnico non si è espresso al riguardo, ma potrebbe lasciarlo fuori (o semplicemente portarlo in panchina) per farlo recuperare dal problema fisico al polpaccio. Anche se c'è da scommettere che Cataldi, da ex Genoa e grande combattente in campo, ci terrà ad essere al Ferraris.

Da segnalare inoltre che Tommaso Martinelli, al pari di alcuni baby della Primavera come Koaudio, Caprini e Sadotti, era a Tirrenia per uno stage di preparazione dell'Europeo con l'Under 19 del ct ex viola Alberto Bollini.