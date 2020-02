VIDEO, Le emozioni del tris dell'andata al Meazza

Fu una partita davvero scintillante (probabilmente ad oggi la migliore di tutta la stagione viola) quella che a settembre vide protagonista la Fiorentina di Montella a San Siro, che al cospetto del Milan guidato da Marco Giampaolo si impose con un perentorio 1-3 che avrebbe potuto avere dei contorni ancor più pesanti sotto il profilo del risultato. In rete andarono Pulgar su rigore dopo pochi minuti mentre nella ripresa fu la volta di Castrovilli (primo gol in A per il numero 8) e di Ribery fissare il rotondo punteggio, che non fu ulteriormente gonfiato dall'errore di Chiesa dal dischetto. Per i rossoneri, ridotti in 10 per l'esoulsione di Musacchio, inutile la bellissima rete nel finale di Leao. Ecco tutte le emozioni della partita di andata tra il Milan e la Fiorentina: