VIDEO FV, La carica della Fiesole in vista della Juventus

Domani pomeriggio, fischio d'inizio alle 18:00, la Fiorentina affronterà la Juventus nel suo ultimo match del 2024. All'Allianz Stadium di Torino non ci saranno i gruppi organizzati della Curva Fiesole che hanno deciso, a causa del caro biglietti e della modalità di vendita dei tagliandi per assistere alla partita, di disertare la trasferta. Gli ultras viola però hanno voluto far sentire il proprio sostegno ai ragazzi di Palladino ritrovandosi nel primo pomeriggio presso il Piazzale Montelungo (slargo tra la Fortezza da Basso e la stazione di Santa Maria Novella) per caricare i giocatori in partenza per il Piemonte. FirenzeViola.it era presente e ha raccolto le immagini del raduno della Curva Fiesole per caricare la Fiorentina. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per la notizia completa con i video e le immagini:

VIDEO FV, LA FIESOLE CARICA LA SQUADRA VERSO TORINO: "NON SARÀ MAI UNA GARA COME LE ALTRE"