Live Viareggio Cup, Fiorentina-Genoa 0-1: rivivi la diretta testuale della finale

vedi letture

90+5' - Triplice fischio! Il Genoa vince la Viareggio Cup.

93' - Occasione Genoa con Riolfi! Dolfi salva e manda in calcio d'angolo.

90'- Assegnati 5' di recupero.

85' - Occasione per la Fiorentina, colpisce il palo Sardilli!

83' - Cambio per la Fiorentina, esce Angiolini ed entra Kaba.

80' - Calcio d'angolo per la Fiorentina, ma spreca la squadra viola con una conclsuone che finisce ampiamente sul fondo.

77'- Punzione dal limite per la Fiorentina, grande parata di Baccelli su una bellisima conclusione di Puzzoli!

76' - Occasione Genoa! Sadotti salva clamorosamente sulla linea!

75' Cambi per la Fiorentina, esce Turnone ed entra Kone.

72' - Calcio d'angolo per la Fiorentina, ma esce bene Baccelli.

68' - Brutto fallo su Sardilli di Doucoure, che viene ammonito.

66' - Calcio d'angolo della Fiorentina, bello stacco di testa di Sardelli, blocca Baccelli.

65' - Il Genoa parte in contropiede con Odero che arriva alla conclusione, bella parata di Dolfi.

63' - Tocco di mano proprio di Miragliotti in area viola che vanifica un'azione pericolosa per il Genoa in contropiede.

62' - Nel Genoa entra Miragliotti al posto di Marconi.

60 ' - Giallo per il genoano Piacenza per una vistosa trattenuta a centrocampo.

58' - Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Colaciuri e Sardilli, escono Sturli e Pisani.

55' - Schema da punizione della Fiorentina che libera Atzeni, il cui tiro termina però facilmente tra le braccia di Baccelli.

50' - Continua a spingere la Fiorentina che però non trova spazi. Messo bene in campo il Genoa che difende il vantaggio.

47' - Fiorentina subito vicina al pareggio con una botta dalla distanza di Atzeni che finisce fuori non di molto.

45' - Ripartita la sfida senza sostituzioni da parte dei due allenatori.

--- INTERVALLO ---

15:50 - Duplice fischio: il primo tempo si chiude 0-1. Genoa in vantaggio grazie ad un gol di Marconi.

45'- Assegnato 1' minuto di recupero.

43' - Calcio di punizione per il Genoa sulla trequarti, ammonito Atzeni.

41' - Palla in profondità di Marconi a scavalcare la difesa viola, Dolfi esce con un colpo di testa.

37' - La Fiorentina prova a costruire, ma il Genoa è brava a chiudere tutti gli spazi.

32' - Altro calcio d'angolo per il Genoa, Mendolia ci prova dal limite dell'area ma Dolfi blocca.

29' - La Fiorentina cerca di rimediare subito con un bel tiro di Puzzoli, che però finisce di poco alto.

27' - Gol del Genoa! Su un Calcio d'angolo a favore della squadra ligure, Dolfi cerca di respingere la palla che però rimane lì e Marconi segna lo 0-1.

25' - Partita ancora bloccata sullo 0-0 con le squadre che non riescono a trovare i giusti spazi.

20' - Punizione della Fiorentina, il portiere del Genoa non esce bene, Batignani prova la conclusione al volo che però esce di poco fuori. Prima occasione della Fiorentina.

18' - Cross del Genoa, colpo di testa di Spicuglia, ma Dolfi blocca serenamente.

15' - La Fiorentina perde per la seconda volta palla al limite dell'area, Dolfi è costretto ad uscire in scivolata per evitare un possibile gol del Genoa.

12' - Calcio d'angolo per la Fiorentina, Puzzoli si libera di due giocatori in area ma non riesce a concludere in porta.

8'- Prima occasione del Genoa con un tiro dalla distanza di Pagliari che finisce di poco alto.

5' - Palleggio intenso della Fiorentina, che però per il momento non riesce a sfondare la linea difensiva del Genoa.

15:02 - Partiti! Fischio d'inizio allo Stadio Dei Pini.

14:55 - Benvenuti al live testuale della finale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Genoa, le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: Dolfi, Bonanno, Turnone, Evangelista, Atzeni, Angiolini, Sadotti, Puzzoli, Pisani, Batigliani, Sturli

GENOA: Baccelli, Odero, Pallavicini, Doucoure, Colonnese, Pastore, Marconi, Pagliari, Piacenza, Mendolia, Spicuglia