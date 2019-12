VERGINE, I talenti scoperti e una grande pecca

Il 27 dicembre è una data che in un modo o nell'altro resterà nella storia della Fiorentina: la società viola ha comunicato ufficialmente l'addio del "Professore" Vincenzo Vergine dopo 14 anni di intensa attività. Un uomo e un personaggio a cui tutto il calcio italiano deve molto, fosse solo per la grande mole di talenti che oggi calcano i campi di tutta Europa scoperti dal responsabile del settore giovanile gigliato.

I TROFEI - Laureato in Scienze Motorie e Sociologia con specializzazione in Psicologia sociale, con lui alla guida la Fiorentina ha conquistato 1 Campionato Giovanissimi, 1 Campionato Nazionale Allievi, 2 Coppe Italia Primavera e 1 Supercoppa Italiana Primavera. Senza contare le finali perse, che solo negli ultimi anni si sono accavallate e hanno fermato i giovani viola ad un passo dalla conquista di altri trofei. Il tutto con delle strutture che ponevano numerosi ostacoli allo sviluppo dei giovani calciatori, come sottolineato a più riprese dalla nuova proprietà americana il cui primo intervento è stato proprio prevedere e presentare un nuovo Centro Sportivo che sorgerà a Bagno a Ripoli.

I TALENTI SCOPERTI - È grazie alle sue scelte (e a quelle degli osservatori Cappelletti e Niccolini) se molti calciatori oggi sono alla ribalta internazionale. I due fiori all'occhiello sono Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, vere e proprie punte di diamante della Nazionale Italiana. Ma vanno ricordati anche giocatori come D'Ambrosio, Babacar, Gollini e Piccini: cresciuti nel settore giovanile viola e oggi colonne portanti delle rispettive formazioni. Ultimo in ordine di tempo ma non per questo meno importante Gaetano Castrovilli, portato da Bari nella Primavera della Fiorentina e quest'anno esploso in prima squadra. E anche se con meno clamore, l'approdo di Ranieri, Sottil e Venuti in prima squadra porta la sua firma.

LA GRANDE PECCA - Se per quanto riguarda Gianluca Mancini Vergine non ha colpe (fu Corvino a farsi sfuggire l'attuale difensore della Roma), c'è però un affare che segna indelebilmente l'esperienza del "Professore" alla Fiorentina: l'addio di Nicolò Zaniolo. Valutato ancora non pronto per il grande calcio, fu lasciato andare dal settore giovanile della Fiorentina e adesso è uno dei giovani italiani più importanti. Anche se la Fiorentina si è sempre giustificata parlando di problemi caratteriali, l'errore resta.

LA FIORENTINA WOMEN'S - Dal 2015 Vincenzo Vergine è stato anche Amministrato Delegato della Fiorentina Women’s FC e sotto la sua egida sono stati conquistati 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Poi è arrivata la Juventus e la scia di successi si è interrotta.