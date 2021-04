VER-FIO, Al 45' la decide Vlahovic: 0-1. E che Venuti

Al termine dei primi 45’ la Fiorentina è in vantaggio per 1-0 sul Verona al Bentegodi grazie al gol messo a segno da Dusan Vlahovic su calcio di rigore proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Partono meglio i padroni di casa che al 3’ sfiorano il gol con Bessa poi tra il 18’ e il 21’ si rendono ancora una volta pericolosi (magistrali Dragowki e Venuti che salva sulla riga). I viola si vedono per la prima volta al 34’ con un tiro di Ribery parato all’ultimo da Silvestri ma quando il primo tempo sembrava in archivio, strappo sulla destra di Venuti, palla al centro per Bonaventura che viene steso in area: rigore. Dal dischetto, l’1-0 di Vlahovic che per ora decide il match.