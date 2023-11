VAN BREEMEN, Dall'Olanda con furore: l'ultima idea viola

Finn van Breemen, difensore centrale olandese classe 2003, è uno dei nomi nuovi per il mercato della Fiorentina. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'ADO Den Haag, esordendo due stagioni fa con una brevissima apparizione in prima squadra per poi disputare un totale di 21 presenze proprio con l'ADO tra la seconda serie olandese e la coppa nazionale.

In estate è passato al Basilea, club in cui sta giocando titolare con ben 13 presenze tra Super League, qualificazioni (fallite) per l'accesso ai gironi di Conference e Coppa di Svizzera. Già superati i mille minuti stagionali a nemmeno un terzo di stagione per il giovanissimo centrale, molto ben strutturato fisicamente visti i suoi 193 centimetri d'altezza. Mancino naturale, anche per questo è finito sul taccuino di diversi club internazionali, tra cui, sempre in Italia, anche Roma e Milan.

La valutazione attuale da parte del sito specializzato Transfermarkt è inferiore al milione di euro, ma verosimilmente, proprio a causa dell'interesse crescente del mercato internazionale, entro il mese di gennaio la sua valutazione è destinata a crescere ancora. Giova ricordare gli ottimi rapporti tra Fiorentina e Basilea dopo l'affare Cabral e in seguito agli incontri di Conference, con gli scout viola che stanno seguendo da vicino le vicende della squadra elvetica con un occhio di riguardo proprio per il centrale che in futuro potrebbe entrare anche nel giro della Nazionale Orange.