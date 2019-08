TRE COLPI IN UNO

Franck Ribery tra poche atterrerà a Firenze. Il giocatore francese ha acceso la città come un cerino e ora anche Montella è pronto ad accoglierlo. Un grande acquisto, il primo vero colpo messo a segno dalla nuova proprietà italo-americana. Un colpo voluto fortemente anche dal ds Pradè, che da un mese corteggia il calciatore come messaggi e chiamate per convincerlo a restare nel calcio che conta rifiutando un bel pacco di milioni per "guidare" la nuova Fiorentina nel rilancio anche in chiave europea.

Ovviamente è nato anche un dibattito intorno a un calciatore che ha avuto una carriera straordinaria, dove ha vinto tutto, ma che ha già compiuto 36 anni. Per avvalorare la tesi del grande acquisto però non serve molto. Sono almeno tre i colpi in uno solo che Commisso metterà a segno con la firma del calciatore marsigliese. Prima di tutto un colpo che riguarda il campo e il calcio giocato. Il suo talento, la sua esperienza e anche la sua attitudine alla leadership sono preziose per una squadra che deve ancora trovare la propria identità.

Seconda di poi, si tratta di un colpo "globale" che permette alla Fiorentina di rilanciarsi in chiave mediatica. Tutto il mondo sta parlando da ore di questa firma, anche perché il giocatore è uno di quelli che ha una fama internazionale grazie alle vittorie ma anche grazie ai social. Tanto per rendersi conto dei numeri che circondano l'attaccante ex Bayern, sono 4,7 milioni i follower su Instagram. Per capire il valore di questo dato basta fare un paragone con la Fiorentina, che ne ha poco più di 500mila. Il famoso rilancio del brand che il nuovo proprietario viola ha messo fin da subito in cima alle priorità passa anche dall'acquisto di Ribery.

Il terzo colpo riguarda il calciomercato. Sì perché come Ronaldo per la Juventus, portare un calciatore della fama di Ribery anche se a fine carriera, significa attirare l'attenzione anche di altri calciatori che in questo modo possono superare l'idea di una squadra che poche settimane fa si è salvata all'ultima giornata, sognando di scendere in campo accanto a una vera e propria leggenda come il francese. Aumenta l'appeal del club e la consapevolezza tra gli addetti ai lavori che il valore del progetto di Commisso non è solo nelle sue ambizioni sbandierate a parole ma anche nei fatti.

Tre colpi in uno quindi, che costeranno caro per quanto riguarda ingaggio e commissioni, ma che permetterà alla Fiorentina di guadagnare tantissimo, in campo, sui media e anche nella crescita di rosa e club.