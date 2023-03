TRASLOCO VIOLA, Spezia, Modena, Empoli: il punto

FirenzeViola.it

La giornata della Fiorentina si è concentrata sulle ipotesi di trasloco per quando la squadra viola dovrà abbandonare il Franchi per permettere il restyling. Tra le tante ipotesi paventate dai quotidiani ci sono state quelle emiliane, di Reggio Emilia, Modena e Cesena che però non convincono. Poi si è parlato della possibilità di andare a giocare al Picco di La Spezia, ma è chiaro che l'ipotesi più probabile è che alla fine si andrà ad Empoli: sebbene la sindaca abbia già posto diversi paletti, l'apertura di Corsi a Radio Firenzeviola e la fattibilità del trasloco sembrano propendere per questa opzione ancora però da confermare.

