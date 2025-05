Tra allenamento e conferenza stampa: il programma di oggi, parlerà Palladino

Altra giornata di allenamento in casa Fiorentina. Per quanto la sconfitta di Venezia abbia complicato le cose in ottica europea, la squadra di Palladino ha ancora qualche speranza a cui aggrapparsi e passerà tutto dagli ultimi due match con Bologna e Udinese. Il primo è quello coi felsinei, in programma domenica sera alle 20:45 al Franchi, gara che i viola continueranno a preparare oggi con la consueta seduta d'allenamento prevista al Viola Park. Inoltre, sempre dal centro sportivo di Bagno a Ripoli, interverrà il tecnico Raffaele Palladino in conferenza stampa, ore 15.