TOTOFORMAZIONE, PRONTA LA FIORENTINA 2 PER BERGAMO

Pochi dubbi e una certezza per Vincenzo Italiano a poche ore dall'ultimo atto di una stagione infinita, stasera alle 18 a Bergamo: contro l'Atalanta ci sarà turnover ma non sarà lanciato nessun Primavera. L'unico vero giovane (escludendo Kayode) che potrebbe avere una chance di giocare in una partita che non ha più niente da dire potrebbe essere Comuzzo, schierato nella probabile formazione della Fiorentina da alcuni quotidiani al fianco di Ranieri.

L'altro ballottaggio che emerge dal confronto tra le varie formazioni proposte dai giornali è dietro la punta, tra chi indica in Barak l'uomo in appoggio a Nzola e chi invece punta su Beltran. A centrocampo scelte unanimi: si va con Maxime Lopez assieme a Duncan. Da segnalare come tutti i quotidiani vedessero M'Bala Nzola a guidare l'attacco viola ma l'angolano non è nell'elenco dei convocati diramato stamani, per cui al suo posto probabile ci sia Belotti. Questa la probabile formazione della Fiorentina contro l'Atalanta secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikoné, Barak, Castrovilli, Nzola*.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikoné, Barak, Castrovilli, Nzola*.

La Nazione (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikoné, Beltran, Castrovilli, Nzola*.

Tuttosport (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikoné, Beltran, Castrovilli, Nzola*.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikoné, Beltran, Castrovilli, Nzola*.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikoné, Beltran, Castrovilli, Nzola*.

* - Non convocato stamani dal club