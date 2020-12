TOTOFORMAZIONE, DUE LINEE DA QUATTRO E DUBBIO A SINISTRA

Sembrano esserci pochi dubbi sulla formazione della Fiorentina che Cesare Prandelli dovrebbe schierare questa sera, nell'impegno casalingo contro il Sassuolo del turno infrasettimanale. I quotidiani di stamani sono piuttosto allineati, con alcune piccolissime differenze tra loro. Tutti, però, sono concordi su un aspetto: anche stasera, come successo a Bergamo, i viola si presenteranno con difesa e centrocampo composti da due linee da quattro uomini.

Anche su chi saranno gli interpreti, le incertezze rasentano il minimo. Dato per scontato da tutti che rientrerà Caceres nel ruolo di terzino destro, con la sua capacità di difendere che potrebbe rivelarsi importanti per fermare il pericoloso asse mancino di De Zerbi formato da Rogerio e Boga. Davanti a lui, in fascia, si rivedrà Callejon dal 1', così come Ribery che davanti dovrebbe giocare in appoggio all'unica punta Vlahovic. Il punto di domanda, semmai, è sul terzino sinistro: Biraghi non è al meglio, ma secondo alcuni dovrebbe esserci. Per altri, invece, Barreca si prepara al debutto dal 1' in Serie A con i viola. Ecco dunque le formazioni della Fiorentina di questa sera ipotizzate dai principali quotidiani in edicola.

Corriere Fiorentino (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Pulgar, Callejon; Ribery; Vlahovic.

La Gazzetta dello Sport (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Callejon, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Ribery; Vlahovic.

La Nazione (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic, Barreca; Castrovilli, Amrabat, Pulgar, Callejon; Ribery; Vlahovic.

La Repubblica (4-4-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Barreca; Callejon, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Ribery, Vlahovic.

Tuttosport (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Callejon, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Ribery; Vlahovic.