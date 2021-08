Mattinata fiorentina di ulteriori controlli medico-sportivi per Lucas Torreira: stamattina il centrocampista uruguayano, prossimo all'approdo in prestito con riscatto dall'Arsenal, ha svolto test aerobici. Nel pomeriggio è poi atteso al Centro Sportivo Davide Astori per firmare il contratto con la Fiorentina e diventare ufficialmente un nuovo calciatore viola.