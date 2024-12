TOP FV, Con l'Udinese si salvano Comuzzo e Sottil

FirenzeViola.it

Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che perde la propria imbattibilità al Franchi dopo 19 gare consecutive. I viola, dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie al rigore trasformato da Kean, nella ripresa sono stati rimontati dall'uno-due in rapida succesisone di Lucca e Thauvin. Secondo quanto emerso dalla votazione del Top Fv, che dopo ogni partita permette ai lettori di scegliere il migliore in campo tra i gigliati, a salvarsi è stato Pietro Comuzzo, bravo soprattutto nel primo tempo a contenere il centravanti dei friulani. Il classe 2005 ha raccolto il 24,05% delle preferenze. Secondo posto per Riccardo Sottil (22,55%), abile a conquistarsi il rigore del vantaggio dopo 5 minuti. Terzo gradino del podio infine per Danilo Cataldi che ha raccolto il 15,59% delle preferenze.

TOP FV BOLOGNA-FIORENTINA 1-0 [603 voti]

1) Pietro Comuzzo: 145 voti (24,05%)

2) Riccardo Sottil: 138 voti (22,55%)

3) Danilo Cataldi: 97 voti (15,59%)