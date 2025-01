TIFOSI, Ricorso al TAR contro il divieto di trasferta

FirenzeViola.it

Niente Monza per i residenti nella provincia di Firenze per la gara di lunedì, ma i tifosi viola non ci stanno e impugnano l'atto del prefetto. Sul sito del Monza si legge infatti che in base al "Decreto Prefettizio n.

618 del 7/01/2025 è vietata la vendita ai residenti in provincia di Firenze in tutti i settori dello Stadio, SETTORE OSPITI compreso". I tifosi viola hanno così deciso di fare ricorso d'urgenza al Tar, che potrebbe dare il suo verdetto sabato, come ha raccontato anche il presidente dell'ATF De Sinopoli a Radio Firenzeviola.