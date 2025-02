Stasera Fiorentina-Lecce: ecco dove poter seguire la sfida del Franchi

vedi letture

Alle 20:45, stasera al Franchi la Fiorentina si gioca una buona fetta del suo futuro in campionato, dove deve riprendere a macinare punti a maggior ragione dopo il sorpasso avvenuto ieri sera per mano del Bologna, vittorioso sul Milan. La sfida contro il Lecce sarà trasmessa da Dazn, ma potrete seguirla anche con la diretta testuale di FirenzeViola.it e ascoltare il racconto direttamente dallo stadio di Radio FirenzeViola oltre a seguire pre e post partita anche sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze-Prato-Pistoia.