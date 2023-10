STANKOVIC, I dati: contro i viola tre sconfitte e zero gol

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani sera nella gara interna valida per la seconda giornata del girone di Conference League la Fiorentina affronterà il Ferencvaros allenato dalla vecchia conoscenza della Serie A Dejan Stankovic. Per il tecnico serbo si tratta della quarta volta in carriera in cui affronterà i viola da allenatore, la prima ovviamente sulla panchina del club ungherese visto che in tutti i precedenti incroci Stankovic era alla guida della Sampdoria.

Un bilancio fino ad adesso perfetto per i viola che contro l'ex centrocampista di Inter e Lazio hanno ottenuto tre vittorie in altrettante gare giocate con otto reti segnate e zero subite. Dallo 0-2 di Marassi del novembre 2022 firmato Bonaventura e Milenkovic, fino al clamoroso 5-0 al Franchi del 30 aprile scorso, la Fiorentina ha battuto i blucerchiati di Stankovic sia all'andata che al ritorno nello scorso campionato.

Nel mezzo viola e genovesi si sono scontrati anche negli ottavi di Coppa Italia, con i ragazzi di Italiano che hanno passato il turno ai danni della Sampdoria grazie ad una rete di Antonin Barak. Neanche sei mesi dopo l'ultima volta quindi l'allenatore nativo di Belgrado ritrova da avversario la Fiorentina con l'obiettivo di riuscire finalmente a segnare ai viola e magari fare uno sgambetto alla formazione di Italiano in questo suo cammino europeo.