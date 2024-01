STADIO NUOVO, Lega rilancia l'idea caserma Perotti

Uno dei temi più letti oggi su Firenzeviola.it è stata la notizia - rilanciata stamani da Il Corriere Fiorentino - secondo cui l’area della caserma Perotti di Coverciano è uno dei luoghi che la Lega sta valutando come soluzione per costruire il nuovo stadio della Fiorentina. Nonostante in passato l’area fosse stata presa in esame e poi l’ipotesi venne scartata, adesso il discorso potrebbe riaprirsi. Per intervenire, però, si dovrebbero investire molti milioni di euro: per l’acquisto, per demolire decine di edifici e per dover effettuare un’accurata bonifica. Altra criticità è rappresentata dalla viabilità, che non risulterebbe adeguata.

