SONDAGGIO FV, Che voto al mercato di gennaio?

INDISCREZIONI DI FV A. ALVAREZ, PARTI ANCORA DISTANTI: LA SITUAZIONE Aggiornamenti sul fronte Agustin Alvarez. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'operazione - pur molto calda - non si può dire vicina alla chiusura perché c'è ancora distanza tra le parti: la differenza sostanziale... NOTIZIE DI FV MERCATO, TUTTE LE OPERAZIONI DELLA VIOLA A GENNAIO Una giornata senza particolari squilli per la Fiorentina che non si è mossa dopo una settimana parecchio caotica e ha aspettato la fine del mercato ragionando solo in prospettiva. Pulgar resta in odore di Turchia mentre con Agustin Alvarez le cose si sono complicate.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 febbraio 2022.