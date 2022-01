ORE 20, MERCATO CHIUSO. VIOLA IN ATTIVO DI OLTRE 40 MILIONI

Ore 20, stop al calciomercato. Va in archivio una sessione invernale che passerà alla storia per un trasferimento record, quello di Dusan Vlahovic, capocannoniere del campionato, passato alla Juventus per oltre 70 milioni di euro. I viola chiudono così, ancora una volta, con un saldo in netto attivo, di circa 41,5 milioni di euro. Tre gli acquisti di rilievo, tutti per il reparto avanzato: quelli di Ikoné e Cabral e quello di Piatek (in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni). Il tesoretto viola dunque cresce: e non dimentichiamoci che nella prossima sessione estiva potranno essere iscritti a bilancio i 40 milioni del (probabile) riscatto di Chiesa da parte della Juventus, oltre ai futuri bonus sulla cessione di Vlahovic (che possono arrivare a 10 milioni).

Intanto, ecco il riepilogo delle operazioni della Fiorentina in questo calciomercato invernale 2022

ARRIVI

Jonathan Ikoné (a) (definitivo, Lille) 14 mln + bonus + bonus ev. rivendita

Krzysztof Piatek (a) (prestito con diritto di riscatto, Hertha Berlino)

Arthur Cabral (a) (definitivo, Basilea) 14,5 mln + bonus

Assan Seck (a) (prestito con diritto riscatto, Pisa)

Christian Dalle Mura (d) (rientro prestito, Cremonese)

Alessandro Lovisa (c) (rientro prestito, Lucchese)

Tofol Montiel (a) (rientro prestito, Siena)

TOTALE SPESE: 28,5 mln + bonus

PARTENZE

Dusan Vlahovic (a) (definitivo, Juventus) 70 mln + bonus

Marco Benassi (c) (prestito, Empoli)

Christian Dalle Mura (d) (prestito, Pordenone)

Alessandro Lovisa (c) (prestito, Pordenone)

Tofol Montiel (a) (prestito, Atlético Baleares)

Michele Cerofolini (p) (prestito, Alessandria)

TOTALE ENTRATE: 70 mln + bonus