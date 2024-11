SHPENDI, Interesse viola: i dettagli dell'operazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è interessata a Cristian Shpendi del Cesena. L'attaccante piace alla società viola che vuole provare a portarlo a casa. Ma non adesso. La trattativa per il classe 2003 può decollare a partire da giugno, o comunque a gennaio ma in prospettiva estiva (anche per abbassare il prezzo).

Il Cesena valuta Shpendi qualcosa come 15 milioni di euro, soprattutto in virtù di una stagione iniziata alla grande: il giocatore ha già segnato 10 gol tra campionato e Coppa Italia. Motivo per cui sarebbe più complicato provare a strapparlo ai bianconeri a gennaio. Ma non se l'accordo prevedesse un suo arrivo a Firenze a giugno. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.