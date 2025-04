Serie A, la classifica aggiornata e il programma di Pasqua e Pasquetta

vedi letture

Dopo le tre gare di serie A di oggi, le altre sette sono spalmate sulle due festività di Pasqua e Pasquetta. Domani aprirà il "drammatico" scontro per uscire dalla zona retrocessione tra Empoli e Venezia, entrambe nella zona rossa a due punti dal Lecce che ha perso e, non vincnedo da 10 gare >(21 gennaio) riflette sulla panchina di Giampaolo. Seguiranno poi due big-match che la Fiorentina seguirà con attenzione visto che riguarda delle dirette concorrenti per l'Europa. Il Bologna impegnato in casa contro l'Inter che deve rispondere al Napoli che l'ha agganciato in vetta, mentre il Milan, che tallona la Fiorentina a -2 spera di fermare l'Atalanta (terza a 61) per scalare la zona Europa. A Pasquetta dopo il lunch-match tra Torino e Udinese, toccherà alla Fiorentina che ottava a 51 punti a Cagliari dovrà fare di tutto per strapparne tre importantissimi per rilanciare le proprie ambizioni europee, visti i tanti scontri diretti della domenica. Seguiranno poi gli impegni delle altre due rivali per le coppe, la Lazio reduce dalla cocente eliminazione dall'Europa League alle 18 (a +2 sui viola) e della Juventus in notturna (quarta a 59).

Risultati

Lecce-Como 0-3

Monza-Napoli 0-1

Roma-Verona 1-0

Programma di domani 20 aprile

15 Empoli-Venezia

18 Bologna-Inter

20.45 Milan-Atalanta

Lunedì 21

12.30 Torino-Udinese

ore 15 Cagliari-Fiorentina

18 Genoa-Lazio

20.45 Parma-Juventus

Classifica aggiornata

Inter 71 punti (32 partite giocate)

Napoli 71 (33)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Roma 54 (33)

Lazio 56 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Como 39 (33)

Genoa 39 (33)

Verona 32 (33)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (33)

Venezia 24 (32)

Empoli 24 (32)

Monza 15 (33)