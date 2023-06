SAPONARA, I suoi numeri in Viola con e senza Italiano

Fonte: A cura di Jacopo Massini

© foto di Giacomo Morini

Riccardo Saponara è pronto a lasciare la Fiorentina a parametro zero. Come annunciato dallo stesso giocatore infatti, il suo contratto in scadenza il 30 giugno non verrà rinnovato e dopodiché potrà accasarsi in qualunque squadra. Ma come è andata la sua avventura a Firenze?

In primis c'è da dividerla in due parti: prima dell'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina e dopo l'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina Viola. Nella stagione 2016/2017, con Paulo Sousa in panchina, Saponara ha disputato 11 partite con la Fiorentina, mettendo a referto 2 gol e 2 assist. La stagione successiva non è andata così bene, con l'ex Empoli che ha giocato solo 18 partite e fatto 4 assist. Dopo vari prestiti alla Sampdoria, al Genoa e al Lecce, fa ritorno alla Fiorentina, ma con Prandelli e Iachini nel 2020/21 fa solo 3 presenze senza lasciare il segno.

Saponara rinasce letteralmente allo Spezia, con Vincenzo Italiano in panchina. La Fiorentina lo cede in prestito alla squadra ligure e in sei mesi segna 4 gol contribuendo alla salvezza della sua squadra. A giugno poi torna alla base e l'imminente arrivo di Italiano a Firenze è una manna dal cielo per lui. In due stagioni infatti gioca ben 73 partite, collezionando 9 gol e 11 assist.