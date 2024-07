SABIRI FIGLIOL PRODIGO, IN ARRIVO A FIRENZE. E POI?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i convocati di Raffaele Palladino c'è anche Abdelhamid Sabiri il trequartista marocchino che rientra alla Fiorentina dopo il prestito oneroso (a 100mila euro) nella Saudi Pro League all'Al-Fayha. Il giocatore non è stato riscattato ai 3 milioni pattuiti nonostante abbia giocato con continuità e dunque riparte da Firenze. Il giocatore in realtà è ancora assente e arriverà nelle prossime ore (presumibilmente stasera o al più tardi domani), quando si capirà l'impatto con Raffaele Palladino. Quello con Vincenzo Italiano non era stato buono perché dopo prove confortanti e gol nelle prime amichevoli era sceso nella considerazione del tecnico e il giocatore non aveva accettato di buon grado di non essere al centro del progetto.

L'atteggiamento e il carattere sono sempre stati i limiti del marocchino (con passaporto tedesco vivendo a Francoforte) che ora dovrà però decidere cosa fare da grande, se mettersi a disposizione accettando ruoli e panchine secondo le esigenze di Palladino o andare a giocare altrove. Al momento sembrano esserci interessamenti dagli Emirati Arabi, certo in un calcio diverso e lontano da quello italiano. Per la Fiorentina potrebbe essere l'occasione per avere soldi dall'eventuale cessione anche se in Italia estimatori il marocchino, dopo l'esperienza ad Ascoli e Sampdoria, ne ha ancora tant'è che ci aveva fatto un pensierino la Salernitana del suo ex allenatore nel club marchigiano Andrea Sottil; poi l'ex viola si è subito dimesso per problemi societari e dunque l'interesse è venuto meno. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà.