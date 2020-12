RIGANÒ, Piatek? No, ci vuole uno che sappia fare gol

L'ex attaccante della Fiorentina, Christian Riganò, ha parlato ieri a FirenzeViola.it dell'eventuale innesto di Krzysztof Piatek da parte del club di Rocco Commisso: "A gennaio è dura fare mercato, chi ha i giocatori buoni li tiene ed anche i costi sono maggiori. Piatek ha fatto bene a Genova, meno bene a Milano ed ora non mi sembra segni molto. Prendere uno qualsiasi tanto per prendere non serve. Sarebbe una scommessa e sono troppi anni che scommettiamo, ci vuole uno affermato che sappia fare gol".

