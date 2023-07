RIFLETTORI EUROPEI SU IGOR E MILENKOVIC: ROUAULT RESTA IN CIMA AI PIANI VIOLA

Bocche cucite in casa viola, anzi, cucitissime. Mai come in questo mercato i dirigenti della Fiorentina stanno lavorando in gran segreto per costruire la rosa richiesta da Italiano. Per il momento nessun affondo concreto, anche perché, come spiegato da Commisso, in quasi tutti i ruoli, gli acquisti arriveranno solo dopo le cessioni. Però è naturale che i profili dei giocatori potenzialmente necessari per sostituire gli eventuali partenti debbano essere chiari ben prima degli addii. In questo senso, continuano i contatti e i sondaggi per Anthony Rouault, centrale classe 2001 che l'anno scorso è stato titolare nel Tolosa e che ha una condizione contrattuale favorevole per un eventuale cambio di maglia estivo.

La Fiorentina lo ha seguito per diverse settimane, in Francia gli scout hanno lavorato su più profili e il suo è uno di quelli che ha convinto di più. Certo, in un contesto tattico come quello di Italiano, il suo inserimento potrebbe avere bisogno di un po' di tempo, ma essendo molto giovane il gioco vale ampiamente la candela. In sintesi, difficilmente potrebbe partire titolare, ma ha mostrato qualità che potrebbero tornare utili per sostituire eventuali partenti. Anche il costo, che non supera i 5-6 milioni, favorirebbe l'operazione, così da poter investire cifre maggiori in altri settori del campo.

Ancora non è arrivato il momento di stringere per un acquisto in difesa, perché prima si cercherà di piazzare Igor che però non ha ancora trovato un acquirente disposto ad avvicinarsi alle richieste di Barone e Pradè. Occhio anche alla situazione di Milenkovic, che pur avendo dimostrato grande attaccamento e avendo anche rinnovato il contratto l'anno passato, ha molti estimatori che presto potrebbero farsi vivi. Non solo il Napoli, ma anche squadre di Premier e di Bundes. Il suo nome è sul taccuino di diversi club e il suo futuro dipenderà molto dalle eventuali offerte in arrivo.