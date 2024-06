RETEGUI, Il nome giusto per risolvere il problema attaccante

FirenzeViola.it

La Fiorentina è alla ricerca di un grande centravanti per garantire reti con continuità, ritenendo Mateo Retegui il candidato ideale secondo TuttoMercatoWeb.com. Il Genoa chiede 20 milioni per il suo attaccante azzurro. Le speranze invece di vedere Arek Milik in viola si riducono per le richieste economiche elevate e l'infortunio accusato recentemente. CLICCA QUI per leggere il focus di FV.