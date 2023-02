PRIMAVERA, La Fiorentina espugna Milano: 1-2

I gol di Distefano e Berti permettono alla Fiorentina Primavera di espugnare il campo del Milan per 2-1 e di portarsi in seconda posizione in attesa degli altri risultati. I ragazzi di Aquilani sbloccavano subito la gara con Distefano che, su assist da rimessa laterale di Kayode, insaccava in rete. Al 15' arrivava il pareggio di Cuenca per i rossoneri prima del bel di Berti al 36', abile a sparare all'incrocio un tiro dal limite dell'area, che riportava avanti i viola e risultava decisivo. Nella ripresa infatti non succedeva più nulla e i viola conquistavano così tre punti preziosi per la classifica.