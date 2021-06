PRIMAVERA, Finisce 1-1 con la Samp. Viola 12^

La Fiorentina Primavera non riesce a trionfare contro la Sampdoria nonostante il vantaggio del primo tempo. I blucerchiati hanno, infatti, trovato il pari per 1-1 con Di Stefano (79'), dal quale nel finale è arrivato un altro brivido dopo essere caduto in area viola senza però conseguenze per la squadra di Aquilani. Alla luce del risultato di oggi, i viola conquistano 32 punti figurando dodicesimi in classifica, ma non possono ancora vantare la matematica salvezza.