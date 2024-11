PRESTITI, Primo gol di Lucchesi a Reggio. Bianco…

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

Altra bella prestazione di Alessandro Bianco, con il suo Monza che all’U-Power Stadium viene sconfitto per 0-1 dal Milan, anche per qualche scelta arbitrale particolarmente discutibile. Il centrocampista classe 2002 in prestito dalla Fiorentina è rimasto in campo per tutti i 90 minuti gestendo bene entrambe le fasi, proseguendo con la sua crescita tecnico-tattica.

SERIE B

Clamorosa rimonta in Serie B della Reggiana di Lucchesi, che in sei minuti - tra l’81’ e l’87’ - riacciuffa il 2-0 del Bari (di Favasuli, rimasto in panchina tutta la partita) e conquista un punto in trasferta. Ad accorciare le distanze è proprio il centrale di proprietà della Fiorentina, che di testa propizia il recupero poi completato da un altro ex viola come Cedric Gondo. Per Lucchesi primo gol con la maglia granata e una serenità che sta pian piano recuperando dopo l’inizio stagione complicato, con il rapido passaggio da Venezia a Reggiana. Pareggio - per 0-0 - anche in Cremonese-Juve Stabia e Catanzaro-Frosinone. La prima ha visto coinvolto l’esterno Niccolò Fortini, rimasto in campo per un’ora sufficiente fatta di ottimi spunti e una grande chiusura in scivolata. Nella seconda, invece, ultima mezz’ora abbastanza positiva, pur non costellata di particolari sussulti, per l’attaccante Fallou Sene. Pareggio per 1-1, infine, anche tra Cosenza e Salernitana, con Amatucci che continua ad essere uno dei migliori in campo e a giocare da calciatore navigato nonostante stia vivendo un periodo personale particolarmente complicato.

SERIE C

Prima sconfitta stagionale sul campo del Vis Pesaro per il Pescara di Edoardo Pierozzi, con l’esterno classe 2001 che è stato uno dei migliori in campo dei suoi. Protagonista a più riprese, soltanto il portiere avversario Vukovic per due volte e (involontariamente) il compagno di squadra Tonin gli negano la gioia del gol.

ESTERO

In Francia sconfitta di misura per il Lens di Nzola al Parco dei Principi contro il PSG, che porta a casa i tre punti grazie alla rete realizzata dopo pochi minuti da Barcola. L’attaccante angolano è rimasto in campo per tutti i novanta minuti facendosi vedere dalle parti di Sofonov - scelto per concedere un turno di riposo a Donnarumma - soltanto in un’occasione, con un debole colpo di testa. Grande vittoria ottenuta ad Istanbul, contro il Besiktas, per il Kasimpasa, che si è imposto per 1-3. 68 minuti in campo per Antonin Barak, mentre ultimi 15 minuti giocati invece da Josip Brekalo. Un’ora da titolare, infine, per Abdelhamid Sabiri, con il suo Ajman che ha battuto in casa per 2-1 l’Al Bataeh.