PRANDELLI, Non allenerà più: "Ora starà con i nipoti"

Cesare Prandelli ha deciso di smettere di allenare: ospite della trasmissione "Radio Anch'io Sport", l'ex tecnico della Fiorentina ha ammesso l'intenzione di interrompere la carriera di allenatore: "Per me la passione per il ruolo di allenatore resta, nonostante le numerose offerte al momento l'unica panchina che sogno è quella di un parco insieme ai miei nipotini. Basta allenare".

