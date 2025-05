Pradè ha parlato di "riflessioni profonde". Palladino: "Giuste, io però pensavo a lavorare"

"È giusto, dopo le sconfitte vanno sempre fatte". Così Raffaele Palladino risponde in conferenza stampa alla domanda sulle "riflessioni profonde" tirate in causa da Daniele Pradè nel post-partita di Venezia. Palladino ha aggiunto: "Io non sono stato coinvolto ma perché ho pensato solo a lavorare. Quello che posso dire è che la squadra arriva fortemente motivata alla gara di domani, al netto delle assenze, e sono certo che i ragazzi ce la metteranno tutta".

E sulle dichiarazioni di Ferrari prima della sconfitta con il Venezia sulle eventuali conferme dei calciatori, Palladino si è espresso così: "Per ciò che riguarda il mercato, parleremo con la società a fine mercato. Analizzeremo tutto. La società ha visto chi ha reso tanto o meno. Dovremo analizzare tutto, la società so che in questo periodo ha lavorato in tal senso. Questi discorsi però sono prematuri da fare: dobbiamo pensare al bene della Fiorentina e rimanere concentrati sulle prossime due gare. Dopo queste gare ci sarà modo di parlare del futuro della Fiorentina".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale