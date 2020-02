POSSESSO, Prima volta ai viola da quando c'è Iachini

Non solo il ritorno ai tre punti e la prolificità relizzativa ritrovata dagli attaccanti, in particolare Vlahovic e Chiesa autori di una doppietta ciascuno: dalla partita vinta 1-5 dalla Fiorentina in casa della Sampdoria, infatti, è possibile ricavare anche un dato piuttosto significativo riguardante la squadra di Iachini e il suo possesso palla. Un aspetto che non è prevalente nel lavoro del tecnico marchigiano, tanto che per la prima volta da quando quest'ultimo siede sulla panchina gigliata la Fiorentina è riuscita a tenere il pallone per più tempo rispetto all'avversario. Certo, nel dato possono aver influito, ed è difficile pensarla diversamente, anche i molti minuti giocati in superiorità numerica, anche se come si suol dire, carta canta.

SERIE A

Bologna-Fiorentina 1-1: 71%-29%

Fiorentina-SPAL 1-0: 41%-59%

Napoli-Fiorentina 0-2: 66%-34%

Fiorentina-Genoa 0-0: 45%-55%

Juventus-Fiorentina 3-0: 74%-26%

Atalanta-Fiorentina 1-2: 68%-32%

Fiorentina-Sampdoria 3-0: 54%-46%

COPPA ITALIA

Fiorentina-Atalanta 2-1: 31%-69%

Inter-Fiorentina 2-1: 65%-35%