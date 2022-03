PES-FIO 0-2, Al 45' i viola avanti con gran scioltezza

A Pescara la Fiorentina è in vantaggio di due gol alla fine del primo tempo della gara di campionato tra i viola e i padroni di casa del Delfino. A sbloccare il risultato Toci che sfrutta l'azione nata dal palo colpito da Corradini su rigore: la palla arriva a Seck che di testa rimette in mezzo per l'attaccante albanese (neo convocato in Under 21) che la spinge in rete. Il raddoppio al 38' è ad opera di Distefano servito da Bianco sull'uscita a vuoto del portiere.