PEDRO, Summit finito. Va al Flamengo: la formula

Terminato da qualche istante l'incontro di mercato al Centro Sportivo Davide Astori in cui si decidevano le sorti prossime di Pedro, acquisto estivo della Fiorentina praticamente mai sceso in campo con i viola, e ora destinato a lasciare Firenze per tornare a giocare in patria. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è stata sbloccata l'operazione per il suo approdo al Flamengo: il classe '97 si trasferirà in prestito per un anno con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni, con la Fiorentina che inoltre ha inserito il diritto di recompra. Già domani l'attaccante dovrebbe partire in direzione Rio de Janeiro. Ecco le foto dei suoi rappresentanti all'uscita dal summit, realizzate da FirenzeViola.it.