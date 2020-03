PASQUALIN A FV, I contratti adesso sono la priorità

Claudio Pasqualin, avvocato e procuratore esperto di diritto sportivo, è intervenuto ieri in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it, parlando anche di quella che è a suo avviso la priorità a livello calcistico: "Come gestire i contratti dei giocatori con i campionati fermi. Ne sta nascendo una polemica perché il contratto sportivo prevede che il giocatore venga pagato in caso di prestazione. Se questa non c'è cosa succede? Alcuni invocano la cassa integrazione - come mi sembra abbia fatto Ghirelli per la C - altri le ferie anticipate. Vedremo se ci sarà una soluzione istituzionale perché c'è un bel pasticcio. Basti pensare allo sciopero proclamato poi subito smentito da Aic perché in quel caso i giocatori avrebbero rinunciato allo stipendio".

