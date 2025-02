Palladino e il mercato che lo soddisfa, tutte le sue spiegazioni

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha presentato oggi la gara con l'Inter di giovedì, sottolineando come le regole sui recuperi lasciano la coperta molto corta, avendo a disposizione solo 14 giocatori ma la conferenza è stata l'occasione per parlare soprattutto del mercato che si è chiuso ieri. "Abbiamo fatto 5 entrate e 8 uscite, tutte fatte con la massima sintonia con la società. E' stato fatto un lavoro per creare una Fiorentina sempre più forte. I direttori e il club hanno fatto un gran lavoro, lavorando 24 ore al giorno. Sono molto soddisfatto del mercato che è stato fatto.

Sono arrivati giocatori giovani ma importanti, che saranno un valore aggiunto per questa rosa". Il tecnico ha poi spiegato il valore dei singoli acquisti. Acquisti che danno a Palladino la possibilità di utilizzarli in più ruoli per una Fiorentina camaleontica. Proprio per questa duttilità e una svolta tattica che Riccardo Sottil ha preso al volo l'occasione di trasferirisi al Milan nonostante il tecnico in estate lo avesse definito "una mia responsabilità": ecco come è andata nelle parole del tecnico.