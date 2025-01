PALLADINO, Con squadra confronto costruttivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino spiega come è trascorsa la settimana, tra il confronto con la squadra e la fiducia incassata dal presidente: "Di solito quando inizia la settimana si analizza la gara passata. Ci siamo riuniti in sala video e analizzato quello che abbiamo fatto contro il Monza. Abbiamo visto tutto e ovviamente ho fatto parlare i ragazzi. C'è stato davvero un bel confronto. E' stata la riunione più bella e costruttiva che abbia mai fatto. Siamo usciti più forti e consapevoli che dobbiamo metterci qualcosa di più. Abbiamo curato i dettagli che non stiamo facendo bene".

Sulla fiducia del presidente e le tante critiche "Quando abbiamo ripreso ad allenarci, il presidente mi ha chiamato e ho avuto una chiacchierata con lui: è una persona di grande spessore umano che mi ha ribadito la sua fiducia. Se mi mettessi a leggere o ascoltare quello che si dice in momenti così, sarei dovuto andare già a casa a settembre. Non mi faccio distogliere dalle voci ma so bene che io per primo devo dare qualcosa di più".