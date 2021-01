NUMERI, Il resoconto di Kokorin tra il 2020 e il 2021

Non sono molto incoraggianti i numeri che riguardano il 2020 e l'inizio del 2021 di Aleksandr Kokorin, nuovo innesto in attacco della Fiorentina in arrivo in queste ore a Firenze, dopo le visite mediche svolte a Roma. Con i russi ha collezionato 8 presenze di cui solo 4 da titolare. Ha segnato un solo gol nella partita contro il Krasnodar lo scorso 24 ottobre. Due gli assist forniti, contro Khimki e Rotor Volgograd. È rimasto fuori in per 10 gare causa infortunio e una per scelta tecnica.

Nel 2021, 8 presenze, 2 assist e 1 gol in campionato. 2 presenze e 1 gol in Coppa di Russia. In totale, compresa la Coppa di Russia, con lo Spartak ha raccolto un minutaggio pari a 507 minuti.