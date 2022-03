N. PIEROZZI A FV, Sentivo di far bene quest'anno

Otto reti e quattro assist realizzati giocando da quinto di destra è un bilancio che parla da solo. Lo sa bene Niccolò Pierozzi, che a Busto Arsizio con la maglia della Pro Patria sta vivendo probabilmente il suo miglior momento in carriera, in quella che per lui rappresenta la prima vera stagione tra i professionisti dopo quasi un decennio passato nel settore giovanile della Fiorentina (squadra che ancora detiene il suo cartellino). Numeri davvero importanti quelli del classe 2001, sul quale di recente si sono accesi anche i primi fari di vero calciomercato (con il Sassuolo in prima linea). Dopo le ultime due reti consecutive contro Renate e Seregno, Firenzeviola.it ha intervistato Pierozzi in esclusiva:

Pierozzi, aveva raggiunto quota 10 gol solo quando giocava in Under-17. Adesso, da quinto di centrocampo, è di nuovo a un passo dall’obiettivo: sorpreso?

“Sto vivendo un anno perfetto, come me lo immaginavo. Sto finendo molto bene una stagione che per me significa tanto e adesso punto alla doppia cifra. Sono sereno mentalmente e sotto l’aspetto fisico mi sento alla grande. Però lo confesso, quando lo scorso anno ho lasciato la Fiorentina sentivo di poter far bene”.