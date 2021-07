N.GONZALEZ, La doppia nazionalità è una dote in più

Il mercato è iniziato da poco più di una settimana ma Nico Gonzalez sembra già essere il colpo viola dell'estate: in uno degli articoli più cliccati di oggi la redazione di FirenzeViola.it ha messo a fuoco una "qualità" dell'esterno argentino classe '98 che ai più era sfuggita. Nico Gonzalez è infatti in possesso di un doppio passaporto, argentino e italiano, quest'ultimo riconosciuto dal Comune di Pavia. Questo è un fattore non da poco per la pianificazione del mercato dei viola: i posti extra-UE per la Fiorentina infatti, nonostante l'arrivo di Nico, rimangono di fatto ancora due, anche se ulteriormente soggetti a vincoli.

