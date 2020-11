MONTIEL, In Coppa Italia numeri da capogiro

Con la vittoria di ieri, per 1-0 contro l’Udinese, la Fiorentina si è qualificata per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontrerà l’Inter del mister Antonio Conte. Una vittoria che è arrivata durante i tempi supplementari grazie alla bellissima rete di Tòfol Cristóbal Montiel e alla mossa del tecnico Cesare Prandelli che ha sostituito Martin Caceres proprio con lo spagnolo.

Il match-winner della partita è entrato durante il secondo tempo supplementare e, dopo appena tre minuti di gioco, ha trovato una rete fantastica spiazzando il portiere Musso. Non dimenticherà in fretta questo giorno neanche Prandelli che infatti dovrà ringraziare proprio il mancino di Palma di Maiorca per avergli regalato la prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina della Fiorentina.

I numeri in Coppa Italia del numero 28 viola sono sbalorditivi. In appena due presenze, contro il Monza l’anno scorso e contro l’Udinese quest’anno, Montiel in soli 37 minuti è riuscito a siglare un gol e a fornire ben due assist. Quasi inspiegabile, quindi, come negli ultimi due anni le presenze in Serie A siano pari a zero.

“Sono molto contento per Montiel e per il suo primo gol ma oggi si deve parlare solo di Maradona”. Queste sono state le parole dell’allenatore viola nel post gara contro l’Udinese. Adesso resterà da capire solo se Prandelli sarà intenzionato a regalare maggiore minutaggio al talento classe 2000. Intanto la prima freccia Tofòl l’ha già scagliata.