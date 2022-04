MILENKOVIC, Ora la conferma (non) è in salita

Nikola Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2023 ma ancora il suo futuro non è stato definito. Non c'è la certezza che parta, non c'è la certezza che rinnovi ulteriormente il contratto. La certezza attuale è che, insieme a Igor, forma una delle coppie difensive più forti della Serie A. Anche la Fiorentina lo sa bene e per questo tenterà in ogni modo di confermarla.

L'anno scorso il serbo ha deciso di prolungare di un anno l'accordo che lo legava precedentemente fino al prossimo giugno, dimostrando comunque un attaccamento alla maglia superiore alla media. Con Italiano si è subito instaurato un grande rapporto, tanto che pochi mesi dopo, l'allenatore ha anche deciso di affidarsi allo stesso procuratore: Fali Ramadani. I rapporti tra i viola e l'agente sono tornati cordiali e per questo, tutto resta ancora in ballo.

È altrettanto chiaro che la potenziale conquista di un posto in Europa, oltre alla conferma del tecnico, siano potenzialmente decisive per la trattativa con Milenkovic. Il rinnovo è una possibilità, soprattutto se le offerte in mano al serbo non siano di primissima fascia come accaduto la scorsa estate. Ci sono tante squadre interessate a lui, anche la Juventus. Ma tra l'interessamento e una trattativa concreta ne corre di acqua sotto i ponti, anche perché il club viola chiederà comunque non meno di 15 milioni, non proprio spiccioli. Nessuna clausola è stata inserita nell'accordo firmato la scorsa estate, nemmeno informale. Dunque chi vorrà provare a prenderlo dovrà comunque trattare.

Milenkovic a Firenze sta benissimo, ha trovato una seconda casa dove gioca titolarissimo e dove può mantenere vivissimo il sogno di partecipare al Mondiale in Qatar da protagonista. Anche su questo farà leva la Fiorentina. La strada non è in discesa ma non si può nemmeno definire in salita e questa è un'ottima notizia per Barone e Pradè. Se ne riparlerà a fine stagione, quando i risultati saranno definitivi e tutte le carte sul tavolo saranno finalmente scoperte.